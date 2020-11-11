Умерших от коронавируса в Москве будут хоронить в гробах со стеклянными крышками. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Умерших от коронавирусной инфекции в Москве теперь будут хоронить в закрытых гробах со стеклянными крышками, чтобы люди смогли проводить близких в последний путь, не подвергая свое здоровье опасности. Об этом в среду, 11 ноября, рассказала глава ГБУ «Ритуал» Артем Екимов.

- «Ритуал» ввел новую услугу прощания в закрытом гробу со стеклянной промежуточной крышкой, учитывая существовавшие ограничения во время похорон и ориентируясь на соблюдение мер санитарной безопасности во время пандемии коронавируса, - рассказал он в интервью агентству ТАСС.

Стеклянная крышка, объяснил Артем Екимов, монтируется в дополнение к основной. При этом все соединения конструкции абсолютно герметичные. Такие гробы позволят избежать возможных злоупотреблений во время церемонии прощения людей с близкими, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция.

В пресс-службе ГБУ «Ритуал» отметили, что в столичным прощальных залах и на кладбищах по-прежнему следует соблюдать социальную дистанцию и носить защитные маски и перчатки. Для безопасности присутствующих на похоронах людей организация также оказывают бесплатную услугу дистанционного прощание с усопшими.

Напомним, что по последним данным оперативного штаба в Москве за минувшие сутки умерли еще 73 зараженных коронавирусом пациента. Общее число летальных случаев в столице за все время пандемии увеличилось до отметки 7 502.