Жених и невеста погибли на фотосессии, повторяя сцену из «Титаника» Фото: Анастасия ШАРОВА

В Индии жених с невестой трагически погибли, пытаясь повторить любовную сцену из «Титаника» во время предсвадебной фотосессии. Инцидент случился на реке Кавери в окрестностях храмового города Талакаду, пишет в среду, 11 ноября, местная газета Kaumudi Online, ссылаясь на данные полиции.

Свадебная церемония 28-летнего молодого человека и его 20-летней возлюбленной должна была пройти 22 ноября этого года. Для проведения предсвадебной фотосессии жених и невеста решили отправиться к истоку реки Кавери на рыбацких лодках. При этом пара хотела повторить романтичную сцену из фильма «Титаник», где герои Леонардо ди Каприо и Кэйт Уинслет стоят на носу корабля.

Осуществить задумку молодой паре так и не удалось: из-за сильного течения гребец потерял управление, и лодка перевернулась. Жених и невеста утонули в реке на глазах своих родственников. Сам лодочник смог спастись, но вытащить из воды пассажиров лодки не смогли. В настоящее время полиция занимается расследованием инцидента.

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