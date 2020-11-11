Новые случаи заражения коронавирусом в России на 11 ноября 2020: заболеваемость снижается третий день подряд

Новые случаи заражения коронавирусом в России на 11 ноября 2020 Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в России врачи зафиксировали еще 19 851 заболевшего коронавирусной инфекцией во всех регионах страны. С начала пандемии на территории России инфекцию подхватили 1 836 960 жителей. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба о новых случаях заражения коронавирусом в России на 11 ноября 2020 года.

Отмечается, что 24,9 процента новых зараженных в стране переносят болезнь без клинических симптомов. За сутки в России умерли 432 пациента с подтверждённым коронавирусом, а общее число летальных исходов от заболевания в стране достигло на сегодняшний день отметки в 31 593. Выздоровели от коронавируса с начала пандемии 1 369 357, за последний день это число увеличилось на 18 616 человек.

На фоне увеличения рост заболеваемости в российской столице ввели новые ограничения по коронавирусу. Они коснулись работы заведений общественного питания, развлекательных учреждений, а также ВУЗов.