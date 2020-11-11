Умер Халифа ибн Сальман, премьер-министр Бахрейна Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 11 ноября, умер Халифа ибн Сальман, премьер-министр Бахрейна. Об этом сообщает информационное агентство BNA, ссылаясь на заявление королевского двора. В стране объявлен недельный траур.

Политику было 84 года, он являлся дядей короля страны. Пост главы правительства Бахрейна Халифа бен Сальман Аль Халифа занимал с 1970 года, и был одним из наиболее влиятельных членов королевской семьи. Принц Халифа бен Сальман Аль Халифа считался самым богатым членом правящей семьи и одним из крупнейших бизнесменов в королевстве.

Политик был назначен эмиром на пост премьера на следующий день после провозглашения независимости. Правительство он возглавлял до самой смерти. По некоторым данным считается, что Халифа ибн Сальман возглавлял свой пост дольше всех в мире.

Он сыграл значительную роль в строительстве государственного управления и модернизации Бахрейна.