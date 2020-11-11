Несколько десятков оппозиционеров задержали на митинге в Ереване

В Ереване начались задержания на митинге оппозиции Фото: REUTERS

К площади Свободы в Ереване, где запланирован митинг оппозиции, стянуты крупные силы полиции. Издание РИА Новости в среду, 11 ноября, сообщает, что несколько десятков участников акции протеста уже задержаны.

Митинг сегодня в столице и крупнейшем городе Армении проводят 17 оппозиционных партий. Оппозиционеры вышли на улицу, чтобы заявить о своем протесте в связи с подписанным заявлением о прекращении военных действий против Азербайджана в Нагорном Карабахе. На площади Свободы в самом центре города для разгона протестующих собрались правоохранители, в том числе спецназ.

Незадолго до этого полицейские и сотрудники прокуратуры призывали жителей Еревана воздержаться от участия в акции протеста в условиях военного положения.

Служба национальной безопасности Армении также задержала лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, сообщили его сторонники.

Напомним, что полное прекращения огня и всех боевых действий в Нагорном Карабахе вступило в силу в полночь 10 ноября после принятия совместного заявления об этом лидерами России, Армении и Азербайджана. В соответствии с договором, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе размещаются российских миротворцев. После этого в Ереване начались протестные акции - в оппозиции считают, что подписанием соглашения Армения признала свое поражение в войне.

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