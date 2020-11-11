Фигуранту дела об убийстве «мясного короля» предъявили обвинение Фото: Иван МАКЕЕВ

Следствие предъявило обвинение в незаконном лишении свободы адвоката и вымогательстве фигуранту дела об убийстве «мясного короля» Владимира Маругова в Подмосковье Александру Мавриди и его сообщнику. Об этом рассказала представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

- Александру Мавриди и его сообщнику Константину Барскому предъявили обвинение в незаконном лишении человека свободы и вымогательстве. Мавриди также обвиняется в совершении убийства предпринимателя. Оба фигуранта дела арестованы, - сообщила она.

По информации следствия, два года назад Александр Мавриди создал организованную группу для незаконного удержания адвоката Завгороднего. Преступники хотели завладеть элитной недвижимостью юриста. Для этого адвоката два года удерживали взаперти, после чего он согласился передать три своих московских квартиры в собственность злоумышленников.

О преступлении стало известно после убийства «мясного короля», когда в квартире у Мавриди – фигуранта дела об убийстве – нашли прикованного к кровати адвоката.

Мясной магнат Владимир Маругов был убит ночью 2 ноября. Несколько человек проникли в частный дом предпринимателя, связали его и его супругу и потребовали отдать хранящиеся в доме деньги. Женщина смогла сбежать, самого бизнесмена преступники застрелили из арбалета.