В Армении задержали лидера оппозиции Гагика Царукяна Фото: REUTERS

Служба нацбезопасности Армении задержала лидера самой крупной оппозиционной партии государства «Процветающая Армения», предпринимателя Гагика Царукяна. Он вместе с другими главами оппозиционных партий устроил митинг против совместного заявления о прекращении войны в Карабахе в центре Еревана. Об этом в среду, 11 ноября, сообщила в ходе беседы с журналистами депутат от фракции «Процветающая Армения» Ивета Тоноян.

- Царукян задержан. В настоящее время он находится в здании Службы национальной безопасности Армении, - сообщила она.

Как писал сайт Kp.ru, в армянской столице сегодня проходит митинг, организованный 17 партиями оппозиции. Люди протестуют в связи с заявлением о прекращении огня в Карабахе, считая, что Армения таким образом признала свое поражение в войне с Азербайджаном. Сообщается, что полиция и спецназ уже задержали несколько десятков участников акции протеста.