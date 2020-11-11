13 брендов из Томской области приняли участие в национальном конкурсе «Вкусы России»

Томская область - лидер в Сибирском федеральном округе по числу заявок, поданных на первый национальный конкурс региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». Регион представил широкую линейку продуктов из дикоросов таких брендов как «Томское кедровое молочко», «Сибирский мармелад», «Асиновский чага-чай», «Колпашевские маринованные белые грибы», «Асиновское чаговое варенье на березовом соке», «Зырянская колбаса из мяса лося», «Томский сыр с кедровым орехом» и др.

Всего в конкурсе «Вкусы России» участвуют 508 продуктовых брендов из 79 российских регионов. На первом этапе заявки оценит экспертная конкурсная комиссия, 19 ноября на сайте конкурса стартует народное голосование. Финалисты будут объявлены 9 декабря 2020 года.

Конкурс организован Минсельхозом РФ, чтобы повысить узнаваемость региональной продукции и помочь ее продвижению на рынок. Лучшие гастрономические бренды попадут в масштабную карту вкусов России и получат комплексную поддержку министерства.