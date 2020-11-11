У полузащитника сборной России Ерохина - подозрение на коронавирус. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В сборной России по футболу, которая завтра, 12 ноября, проведет контрольный поединок против команды Молдовы в Кишиневе - три подозрительных теста на коронавирус. В среду, 11 ноября, стало известно, что сомнительные показатели у трех футболистов. Это - Антон Заболотный, Александр Ерохин и Даниил Лесовой.

- Три анализа каждого из них в течение двух суток до тестов определённой УЕФА лабораторией и два теста после них (всего пять тестов) были отрицательными. Ни у одного из игроков нет никаких симптомов болезни. А один из футболистов несколько месяцев назад уже перенёс COVID-19 и последние два месяца играет и тренируется без всяких ограничений. У него имеется высокий титр соответствующих антител, - сообщила пресс-служба сборной России по футболу.

Для того, чтобы компенсировать потери, в сборную России получил вызов нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов. Он уже тренируется на базе в Новогорске, но работал ранее с молодёжной командой. Отметим, что в прошлом месяце у национальной сборной были похожие проблемы - сомнительные тесты на коронавирус сдали Георгий Джикия, Маринато Гильерме и Марио Фернандес.