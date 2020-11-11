Песков: функции российских миротворцев в Карабахе еще предстоит уточнить

Функции миротворцев из России в Нагорном Карабахе еще предстоит уточнить, поскольку в совместном заявлении лидеров трех стран о прекращении войны они не были конкретизированы. В частности, предстоит решить вопрос об охране российскими миротворцами культурных и религиозных объектов в регионе. Об этом в среду, 11 ноября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

- Речь идет о миротворческом контингенте. Конечно, некоторые функции миротворцев еще необходимо уточнить. Я не могу сказать, войдет ли в их обязанности охрана культурных и религиозных объектов на линии соприкосновения, - объяснил пресс-секретарь российского президента.

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