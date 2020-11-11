Госдума принял закон об увеличении налога для богатых Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Российская Государственная дума в среду, 11 ноября, приняла закон о повышении ставки НДФЛ до 15 процентов на доходы более пяти миллионов рублей. Увеличение ставки налога для богаты вступит в силу в следующем году, однако депутаты нижней палаты обозначили ряд исключений для данного закона.

Повышенный налог не будет распространяться на доходы от продажи любого личного имущества жителей страны за исключением ценных бумаг, а также на выплаты страховки по договорам страхования и пенсионного обеспечения. Такие виды доходов будут облагаться, как и прежде, по ставке в 13 процентов.

Облагать повышенным налогом в 15% также не будут разовые превышения «порога» в пять миллионов рублей. Например, в случае, если человек продал квартиру или машину, получил крупную выплату по страховке. Такое мнение выразил на сегодняшнем заседании председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее сообщалось, что дополнительные поступления в размере 190 миллиардов рублей от повышения НДФЛ за три года с 2021 по 2023 будут направлены на лечение детей с редкими тяжелыми заболеваниями.