Максим Шаскольский - новый глава ФАС: занять пост предложил премьер-министр России

Максим Шаскольский - новый глава ФАС. Фото: официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга gov.spb.ru

Максим Шаскольский стал новым главой ФАС по предложению российского премьер-министра Михаил Мишустина. Об этом стало известно в среду, 11 ноября, по итогам встречи политиков в Доме правительства.

Как сообщал сайт kp.ru, глава российского кабинета министров сегодня предложил руководителю Федеральной антимонопольной службы Игорю Артемьеву пост помощника председателя правительства. Вместе с тем, Михали Мишустин предложил ранее занимавшему должность вице-губернатора Санкт-Петербурга Максиму Шаскольскому возглавить ведомство.

- Я хочу пожелать вам удачи на посту руководителя Федеральной антимонопольной службы и надеюсь, что все задачи, которые перед ведомством стоят, будут эффективно выполнены, - сказал Михали Мишустин, обращаясь к Шаскольскому.

Игоря Артемьева глава правительства похвалил за долгую и эффективную профессиональную деятельность.