Пострегистрационные испытания вакцины «Вектора» могут начаться 15 ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пострегистрационные испытания российской вакцины «Вектора» от коронавирусной инфекции, предположительно, начнутся 15 ноября, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова в среду, 11 ноября, на встрече с депутатами Государственной думы.

- Мы предполагаем, что с 15 ноября текущего года в стране начнутся пострегистрационные исследования и параллельно работа по введению вакцины новосибирского «Вектора» в гражданский оборот, - сообщила она.

Голикова также заявила, что люди старше 65 лет составляют 18 процентов заразившихся коронавирусной инфекцией по всей России. При этом показатель на сто тысяч населения в этой категории превышен в 36 российский субъектах.

Вице-премьер добавила, что в настоящее время для инфицированных в России развернуто более 253 тысяч коек. Из них более половины оснастили подачей кислорода, а свыше 30 тысяч оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких.