Для абитуриентов предложили организовать дополнительные занятия

ДЛЯ старшеклассников могу ввести бесплатные дополнительные занятия

В России для выпускников 11-х классов могут организовать дополнительные занятия. С таким предложением выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. При этом он добавил, что такие уроки начнутся только, когда эпидемиологическая обстановка стабилизируется, и когда ученики вернутся к очным занятиям. Соответствующий документ депутат направил на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова.

В своем обращении депутат отметил, что из-за пандемии коронавируса, на удаленный формат были переведены все ученики, в том числе и 11-классники, для которых этот год может быть решающим перед поступлением. При этом Сухарев добавил, что опросы неоднократно показывали, что сами школьники лучше относятся к очной форме обучения и отмечают, что в классах учить легче, чем из дома.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность после стабилизации ситуации с COVID-19 и возвращения школьников к учебному процессу в очной форме организовать для учащихся 11-х классов, вынужденных из-за ограничений продолжительное время учиться из дома, дополнительные бесплатные очные занятия по тем предметам, которые они планируют сдавать в качестве вступительных испытаний (для поступления — прим. ред.) в вузы», — цитирует текст обращения RT.

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