Около 130 человек задержаны на митинге оппозиции в Ереване Фото: EAST NEWS

На митинги оппозиционных партий в центре армянской столицы Ереване задержали уже примерно 130 человек. Об этом в среду, 11 ноября, рассказал РИА Новости представитель пресс-службы полиции государства.

- По состоянию на 14:30 по местному времени (13:30 по московскому) в полицейские отделения Еревана доставлены 129 человек, - говорится в сообщении правоохранителей.

Отмечается, что участники митинга на площади Свободы в Ереване требуют отставки главы армянского правительства Никола Пашиняна в связи с подписанием им соглашения о прекращении огня и боевых действий в Карабахе.

Напомним, что сегодняшний протест в центре Еревана организовали 17 оппозиционных партий Армении. Их представители и участники митинга считают, что, подписав данное соглашение, Армения фактически признала победу Азербайджана в противостоянии за Нагорный Карабах. На площадь Свободы стянуты большие силы полиции и спецназа.