Путин: системы управления ядерными силами должны быть надежными как автомат Калашникова Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин сообщил, что в стране удалось значительно расширить аналитические и оперативные возможности систем управления стратегическими ядерными силами. Глава государства отметил, что эти системы должны быть простыми и надежными как автомат Калашникова. Об этом российский лидер заявил во время совещания с руководством Минобороны, федеральных ведомств и предприятий оборонной промышленности в среду, 11 ноября.

- За последние годы многое сделано, чтобы все элементы управления стратегическими ядерными силами поддерживались на самом высоком уровне. Были значительно усовершенствованы стационарные и подвижные пункты управления, расширены их аналитические и оперативные возможности. В том числе модернизировали информационное обеспечение, мониторинг и анализ обстановки этих систем, - отметил российский лидер.

Владимир Путин потребовал обеспечить «живучесть» систем управления стратегическими ядерными силами даже при нанесении по ним ядерного удара.

Президент подчеркнул, что все оборудование, техника, связь систем управления ядерными силами должны быть максимально современными, простыми и надежными, как автомат Калашникова. В основе такого оборудования должны лежать передовые отечественные технологии и инженерные решения.

Ранее Владимир Путин говорил, что применение ядерного оружия является крайней, исключительной мерой обеспечения национальной безопасности государства. Он отметил, что Россия может применить имеющиеся в ее арсенале ядерные средства в ответ на ядерное нападение со стороны других государств.