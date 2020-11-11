Голикова сообщила о превышении показателя распространения коронавируса в 35 регионах России

Голикова сообщала о превышении показателя распространения коронавируса в 35 регионах России Фото: Андрей КАРА

В 35 российских регионах превышен показатель распространения коронавирусной инфекции. Об этом на встрече с депутатами Государственной думы сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

- Этот показатель мы измеряем как статистический показатель распространения заболевания. В настоящее время он превышен в 35 регионах государства. Самый высокий на территории Москвы, ЯНАО, Республики Алтай, Калмыкии, Магаданской области и Тувы, - сообщила вице-премьер. Стенограмма встречи размещена на сайте комитета нижней палаты по охране здоровья.

Татьяна Голикова отметила, что самые маленький показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией по России наблюдается у детей, а самые серьезные показатели распространения заболевания отмечается в группе от 50 до 64 лет. Как сообщал сайт kp.ru, по словам вице-премьера, в возрастной категории 65 лет и старше выявлено всего 18 процентов от всего количества инфицированных.