Россия закрыла торговые представительства в Литве и на Украине Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российская Федерация ликвидировала торговые представительства на территории Литвы и Украины и учредила торговое представительство в Сирии. Такое постановление в среду, 11 ноября, подписал глава российского правительства Михаил Мишустин.

В сентябре текущего года с предложение закрыть эти торговые представительства выступили эксперты российского Минпромторга. Ведомство напомнило, что минувшим летом украинское правительство прекратило действие соглашения взаимном учреждении торгпредставительств с российской стороной.

Мишустин также поручил учредить в 2020 году в Дамаске Торговое представительство РФ в Сирийской Арабской Республике.

Работу представительства России в Литве специалисты министерства посчитали бесперспективной после того, как тщательно проанализировали падение товарооборота. За первое полугодие текущего года он сократился на треть.

После данного решение у России остались торгпредства в 58 странах мира.