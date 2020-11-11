Алиев заявил, что война в Нагорном Карабахе окончена

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с военнослужащими сообщил, что война в Нагорном Карабахе окончена. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду, 11 ноября, на встрече с военнослужащими сообщил, что война в Нагорном Карабахе окончена. Об этом сообщает ТАСС.

"Дорогие военнослужащие, Отечественная война завершилась. Азербайджан завоевал в этой войне блестящую победу, наши земли освобождены от оккупации, мы прогнали оккупантов с наших земель", - сказал он во время посещения госпиталя, где проходят лечение раненые военные.

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась с одобрением оценил факт прекращения боевых действий в зоне нагорнокарабахского конфликта и ввода миротворцев в регион.

"В ОДКБ неоднократно призывали конфликтующие стороны вернуться к режиму прекращения огня и урегулированию нагорнокарабахского конфликта исключительно путем мирных переговоров", - сказал он.

Решение конфликта в Нагорном Карабахе возможно только политико-дипломатическими методами, считает Зась.

"Считаем, что ввод российских миротворцев является существенным сдерживающим фактором неприменения силы конфликтующими сторонами", - отметил он.

Напомним, что 27 сентября началось вооруженное столкновение между Арменией и Азербайджаном в районе Нагорного Карабаха. Страны перекрестно обвинили друг друга в развязывании военных действий.

Лидеры ОБСЕ неоднократно призывали власти Армении и Азербайджана сесть за стол переговоров.

По инициативе российской стороны 9 октября в Москве была организована консультация для обсуждения вопроса по прекращению огня. Представители МИД двух стран договорились о перемирии начиная с 10 октября. Но договоренность не была соблюдена. Примирить стороны сделали попытку Франция и США, но и эти два соглашения потерпели неудачу.

В понедельник, 9 ноября, азербайджанские ВС по ошибке сбили российский вертолет Ми-24, погибли двое пилотов, один находится в больнице. После происшествия Владимир Путин призвал враждующие стороны сделать еще одну попытку к перемирию.