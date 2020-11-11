Диетолог назвала семь шагов к стройности для любителей сладкого

Диетолог подсказала, как отказаться от сладостей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Врач-диетолог и нутрициолог Александра Ноев дала совет сладкоежкам, как правильно сбросить ненавистные килограммы. Для того, чтобы похудеть, нужно ежедневно соблюдать определенные правила.

- Любовь к сладкому вполне объяснима. Когда человек съедает сладости, в его крови повышается уровень глюкозы и выделяется гормон серотонин, гормон, отвечающий за хорошее настроение, - делится с ФАН врач.

Сладкое коварно, уже через 30-40 минут уровень сахара в крови упадет и у человека появится сонливость, апатия, упадок сил. Организм начинает сигнализировать – нужно следующую дозу, получается замкнутый круг.

Для того, чтобы избавиться от зависимости нужно следовать нескольким правилам.

Первый шаг: записывать все сладкое, что отправилось в рот. Каждый углеводный продукт, каждую конфету, стаканчик сладкой газировки, сока, кусочек печеньки, банан, сушку и тому подобное. Вечером вы удивитесь количеству съеденного.

Второй шаг: прямо с утра начните снижать количество сладкого. Снизьте количество сахара в кофе, не доедайте торт за детьми, не делите кусочки сладкого с мужем.

Третий шаг: в магазине нужно покупать ровно столько сладкого, сколько хватит на один раз. Нельзя хранить лакомства дома, они должны стать деликатесом.

Четвертый шаг: выбирайте только самые лучшие сладости, которые дарят вам удовольствие, а не сметайте «все что не приколочено».

- Вспомните, в каком кафе подают ваши любимые эклеры и идите туда пешком. Это обязательное условие. Выбирайте менее калорийные сладости, например чизкейк на стевии с ягодами, мороженое без сахара, творожный мусс с горьким шоколадом, - отметила Александра Ноев.

Пятый шаг: установите лимиты времени, до которого вам разрешается есть сладости. Лучше всего исключить десерты после 14 часов и строго за этим следить.

Шестой шаг: пейте больше воды. Часто тело подает нам сигналы, что требуется жидкость, а мы думаем, что голодны.

Седьмой шаг: повышайте физическую активность, солнце, воздух, вода – наши лучшие друзья.

- Нестерпимо захотелось сладкого? Выпейте теплой воды, поприседайте, откройте окно, а лучше выйдите на улицу и прогуляйтесь! Удовольствие, которое вы получите, ничуть не меньше, чем от употребления сладостей, - заключила эксперт.

Ранее главный внештатный диетолог Минздрава России, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности, академик РАН Виктор Тутельян объяснил, почему в холодное время года желательно отдавать предпочтение доступным сезонным овощам и фруктам, а не экзотическим, пишет газета "Известия".