В России предложили разрешить курительные клубы, но врачи против Фото: Евгения ГУСЕВА

В России могут разрешить курительные клубы. Соответствующий документ обсуждают в Госдуме. Автор инициативы, первый зампред комитета ГД по бюджету и налогам Сергей Катасонов отметил, что предложение будет вынесено на рассмотрение нижней палаты парламента уже в конце ноября, но профильный думский комитет высказался против идеи.

Депутат отметил, что в России запрещено курение в общественных местах, но нельзя закрывать глаза на людей с никотиновой зависимостью.

- Я против курения в заведении общественном питания, но мы должны дать возможность людям с никотиновой зависимостью потреблять никотин в той форме, в которой удобно: нагреваемый или жевательный табак, кальян, электронные сигареты и так далее в отведенном месте, — сказал депутат ФАН.

А вот врачи выступают против инициативы. Зампред комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Николай Говорин подчеркнул, что перед страной стоит задача «максимально снизить потребления табака».

- В стране от 350 до 400 тысяч человек сегодня гибнут из-за болезней, вызванных потреблением табака, высок риск любой онкологии. Потребление табака вредит беременными женщинами и является фактором риска, — приводит примеры депутат.

По его мнению, любое ослабление в антитабачном законодательстве привлечет внимание.

- Уверен, что дополнительные посылы, побуждающие потреблять табак, не нужны, — заключил Говорин.

Ранее ученые установили, что курение с ранних лет более чем в три раза увеличивает риск преждевременной смерти человека от болезней сердца и сосудов, пишет газета "Известия".