Больницы Чувашии готовы перейти в режим ковидных стационаров

Министр сообщил:

«Развернуты 2355 коек. Но в случае неблагоприятного течения ситуации, если будет увеличиваться количество выявленных заболевших и количество госпитализированных пациентов, мы уже готовим резерв коечного фонда. Так, у нас планируется развертывание коек в Батыревской центральной районной больнице, также в Канашской центральной районной больнице. Эти два медицинский учреждения, в частности, будут работать на стабилизацию ситуации в южных районах республики».

Уже началась доукомплектация больниц необходимым оборудованием и начали средствами индивидуальной защиты, а также аппаратами искусственной вентиляции легких и медикаментами.

Владимир Степанов особенно подчеркнул, что вирус не застигнет медиков Республики врасплох, и специалисты готовы к любому развитию событий.

«Мы оснащены всем. К тому же врачи наработали опыт лечения еще в первую волну коронавирусной инфекции», — успокоил министр здравоохранения Чувашии.