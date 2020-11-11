Госдума в первом чтении приняла законопроект о повышении возраста молодежи до 35 лет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственная Дума в среду, 11 ноября, в первом чтении приняла законопроект о повышении возраста молодежи до 35 лет. Об этом сообщает источник агентства ТАСС.

Законопроект был внесен в июле, его авторами выступили члены Совета Федерации Галина Карелова, Инна Святенко и Александр Варфоломеев, депутаты Госдумы Вячеслав Фетисов, Рима Баталова, Антон Шипулин, Дмитрий Вяткин и Борис Пайкин.

Документ, по мнению авторов, носит правоустанавливающий характер в сфере молодежной политики. Он определяет единые возрастные критерии: к молодежи будут относиться россияне от 14 до 35 лет (сейчас - до 30 лет). Таким образом, численность молодежи в РФ увеличится на 12,7 млн человек и достигнет 41 миллиона. Граждане России смогут воспользоваться государственными мерами поддержки, отмечают разработчики проекта.