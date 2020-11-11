Политолог прокомментировал отчет разведки Чехии о вероятности третьей мировой войны

Политолог оценил доклад чешских военных экспертов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал отчет чешской разведки за 2019 года. В документе говорится о том, что мир стоит на грани третьей мировой войны. Однако политолог подверг эти выводы сомнениям.

«Здесь речь идет как минимум о профессиональной деформации тех, кто составлял этот документ, или о задаче. То есть если у вас есть задача отработать какую-то тему, причём отработать так, чтобы никто не сказал: «Зачем вам выделяются деньги, раз вы не выявили на эту тему каких-то глобальных апокалиптических перспектив?» — цитирует эксперта RT.

Бышок также добавил, что если бы в докладе было написано, что воевать никто не хочет, то этот документ никого бы не заинтересовал.

Ранее военная разведывательная служба Чехии предупредила об угрозе третьей мировой войны. Одно из возможных причин ее начала военные эксперты назвали соперничество между США, Россией и Китаем, передает сайт argumenti.ru.