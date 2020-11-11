Голикова назвала регионы, в которых критичная ситуация с коечным фондом

В Хакасии, Чувашии, Ивановской и Еврейской автономных областях занятость больничных коек составляет 95%, сказала Голикова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер Татьяна Голикова в среду, 11 ноября, сообщила, что в 17 регионах России критичная ситуация с коечным фондом. Это субъекты, где стационары загружены на 90%, пояснила она. Ее слова приводятся в стенограмме встречи с депутатами Госдумы.

Так, в Хакасии, Чувашии, Ивановской и Еврейской автономных областях занятость больничных коек составляет 95%.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что общая загруженность по РФ составляет82%.

А на прошлой неделе Минздрав поручил расширить до 20% резерв коек для пациентов больных коронавирусной инфекцией.

Последние данные оперштаба свидетельствуют о том, что в России выявили 1,8 миллиона инфицированных, из них более 31,5 тысячи погибли, свыше 1,36 миллиона вылечились.

Напомним, что ВОЗ объявила о пандемии коронавируса 11 марта 2020 года. За все время в мире число заразившихся новой инфекцией превысило 50 миллионов, скончались более 1,2 миллиона человек.