Около 50 млн рублей готовы потратить на реставрацию «Маяка» в Нижнем Новгороде

Более 50 миллионов рублей выделяется на реставрацию северного фасада промышленного корпуса банка Рукавишниковых (фабрики «Маяк») в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- «Маяк» совершенно оправданно входит в инфраструктурную программу «#Город800». Это один из архитектурных символов города, формирующих его лицо. Долгое время в содержание этого памятника не вкладывали необходимых средств. Здание находилось не в лучшем состоянии. В год 800-летия будем приводить его в порядок, - сказал Глеб Никитин.

Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник (НГИАМЗ) объявил конкурс по выбору подрядчика для выполнения работ. Электронный аукцион состоится 17 ноября 2020 года. Начальная (максимальная) цена контракта – 50,4 млн рублей. Источник финансирования – средства бюджета Нижегородской области. Контракт будет заключен 28 ноября 2020 года. Компания-победитель аукциона должна соответствовать всем требованиям закупки и иметь необходимые лицензии для работ на ОКН.

В срок до 2 августа 2021 года подрядчику необходимо будет выполнить комплекс противоаварийных работ на центральном (северном) фасаде объекта культурного наследия. В перечень работ входят расчистка фасада; реставрация штукатурки, тяг и карнизов; воссоздание и реставрация керамической плитки на стенах и пинаклях; воссоздание и реставрация лепного декора пинаклей, модульонов, раковин, архивольт арки, кронштейнов арки; иньектирование ослабленных участков кирпичной кладки и ослабленных участков облицовки фасада, а также замена водосточных труб.

Напомним, первая очередь реставрационных работ на аварийных участках центрального фасада здания бывшей фабрики «Маяк» закончится к декабрю этого года.