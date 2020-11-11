В Саудовской Аравии произошел взрыв

МИД Франции заявил о взрыве на кладбище для немусульман в Джидде во время церемонии по случаю окончания Первой мировой войны.

На памятном мероприятии присутствовали западные дипломаты. Есть информация, что несколько человек ранены, в том числе сотрудник греческого консульства и саудовский сотрудник сил безопасности, сообщает РИА Новости.

"Сегодня утром силы безопасности столкнулись с трусливым нападением, когда несколько иностранных консулов присутствовали на мероприятии в Джидде, в результате которого незначительные ранения получили сотрудник консульства Греции и сотрудник службы безопасности Саудовской Аравии", - говорится в сообщении властей провинции Мекки.

На месте работаю спецслужбы, ведется опрос участников памятной церемонии.

Полиция пока не сообщает о подозреваемых и возможных мотивах взрыва на кладбище во время памятной церемонии в честь погибших в войне.