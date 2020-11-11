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Коронавирус Covid-19

Собянин: следующие решения по коронавирусным ограничениям могут быть приняты через 2-3 недели

По словам мэра Москвы, российскую столицу в ближайшее время ждет сложная ситуация с пандемией
Анастасия РЫШКОВА
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Следующие решения по коронавирусным ограничениям могут быть приняты через 2-3 недели, сказал Собянин.

Следующие решения по коронавирусным ограничениям могут быть приняты через 2-3 недели, сказал Собянин.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 11 ноября, выступая на форуме "Сильные идеи для нового времени", заявил, что следующие решения по ситуации с коронавирусом в столице могут быть приняты через 2-3 недели.

"Исходя из ситуации, которую мы получим через 2-3 недели, будем дальше принимать какие-то решения. Но они должны минимально касаться ограничений экономики и бизнеса, насколько это возможно", - передает ТАСС слова Собянина.

По словам градоначальника, российскую столицу в ближайшие недели ждет сложная ситуация с коронавирусной инфекцией.

Собянин отметил, что прогнозы нужно делать, исходя из ситуации и с учетом существующей динамики. Он напомнил слова специалистов, считающих, что сложный период пандемии будет приходится на осенне-зимний период, поэтому надо рассчитать возможности здравоохранения.

На этой неделе власти столицы уже ужесточили ограничения в городе из-за сложной эпидемиологической ситуации.

Так, студентов перевели на удаленку, ресторанам, кафе и клубам запретили работать в ночное время.

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