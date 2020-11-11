Минкультуры частично переведет московские вузы на удаленку

Министерство культуры РФ намерено перевести некоторые российские вузы на дистанционное обучение. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство культуры РФ намерено частично перевести некоторые подведомственные вузы на дистанционное обучение.

Так, занятия в группах от 13 человек в творческих вузах и колледжах Москвы будут проходить удаленно в период с 13 ноября по 15 января, сказано в приказе Министерства культуры РФ.

"Руководителям находящихся на территории города Москвы организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, высшего образования < > обеспечить с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года включительно реализацию указанных образовательных программ для групп обучающихся от 13 человек и более с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом образовательными организациями", - сказано в документе.

Ранее стало известно, что власти столицы приняли решение ужесточить меры связанные с сложной эпидемиологической ситуацией в стране. Так, например, развлекательные заведения не будут работать в ночное время.

Напомним, что по данным оперативного штаба, по состоянию на 11 ноября 2020 года в России выявлено свыше 1 836 960 случаев инфицирования за все время, свыше 30 тысяч стали жертвами инфекции, 1 369 357 человек выздоровело.