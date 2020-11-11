В Армении оппозиция потребовала отставки Пашиняна до полуночи

Оппозиция ждет отставки Пашиняна до полуночи 11 ноября. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Оппозиционные фракции парламента Армении созвали внеочередное заседание законодательного органа по вопросу отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна, подписавшего мирное соглашение с Баку по вопросу нагорнокарабахского конфликта, согласно которому часть азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия. Но при этом Армения должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.

Митингующие назвали Пашиняна «предателем» и дали ему время до полуночи для добровольной отставки, сообщает ТАСС.

Ранее оппозиционеры собрались около парламента страны и на площади Свободы, скандируя "Никол — предатель". Полиция задержала около 130 человек.

Напомним, что в конце сентября 2020 года конфликт из-за Нагорно-Карабахской республики возобновился с новой силой. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который начался в 1988 году.

Власти стран объявили полную или частичную мобилизацию.

Бои продолжались полтора месяца. За это время страны ОБСЕ неоднократно просили враждующие стороны примириться, тем самым предотвратив кровопролитие.

Арменией и Азербайджаном было предпринято три попытки остановить бои и принять мирный договор, но все они провалились.

После крушения Ми-24, который был по ошибке сбит азербайджанскими ВС, в ночь на 10 ноября, Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ. Согласно ему, в зоне нагорнокарабахского конфликта разместятся российские миротворцы.

Конфликтующие стороны прекратят бои и обменяются пленными. При этом Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы вернутся в состав Азербайджана.