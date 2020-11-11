Опрос: доля сотрудников в «серыми» зарплатами сократилась на треть

В России снизилось число работников, получающих зарплату в конверте Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Полностью «белую» зарплату получают 66% россиян. При этом за последние годы этот показатель существенно вырос. Так, в 2018 году он составлял всего 54%.

Согласно результатам исследования сервиса HeadHunter, среди тех, кто работает по найму «белую» зарплату получают 72% сотрудников. Тех, кто работает за небольшую оплату, но получает существенную премию « в конверте значительно меньше – только 21%. При этом, в 2018 году таких работников было 32%.

Полностью неофициальный доход получают 5% наемных работников и 9% - во всей выборке.

«На рост доли «белых» зарплат в 2020 году повлияла пандемия и сопровождающие ее удаленная работа, цифровизация и распространение электронных финансовых инструментов», - прокомментировала результаты исследования Мария Игнатова «Российской газете».

Эксперт добавила, что «серые» зарплаты, как правило, выплачиваются наличными, что стало почти невозможно при работе в дистанционном формате.

Отмечается, что больше всего сотрудников с «белыми» зарплатами было выявлено в сфере добычи сырья – 90% и в банковском секторе – 89%.