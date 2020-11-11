Мурашко заявил о запуске массового производства вакцины «Спутник V»

Министр отметил, что в настоящее время в стране идут исследования еще ряда перспективных препаратов от коронавируса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в среду, 11 ноября, на X встрече министров здравоохранения стран БРИКС, которая прошла в онлайн-формате заявил о массовом запуске вакцины "Спутник V" против коронавируса.

"Первая в мире зарегистрированная вакцина "Спутник V" вышла в гражданский оборот и начала распространяться сегодня по регионам. Промышленные масштабы наращиваются. Производители отработали технологические регламенты и запускают массовое производство", - передает ТАСС слова министра.

Министр также отметил, что в настоящее время в стране идут исследования еще ряда перспективных препаратов.

"В том числе мы участвуем в мультицентровых исследованиях, где используются разные технологии вакцины, в том числе сейчас проходит клинические исследования инактивированной вакцины, разработанной в РФ", - рассказал Мурашко.

Он отметил, что специалисты используют цифровые ресурсы для оценки эффективности вакцины и безопасности.

«Впервые в мире мы разработали глобальный формат взаимодействия информационной системы и мобильного приложения по контролю качества и переносимости лекарственного препарата, что позволяет нам иметь реальный мир данных по данной вакцине", - заключил глава Минздрава.

Напомним, что ранее министр здравоохранения говорил о том, что массовая вакцинация от коронавируса в стране начнется в конце ноября начале декабря 2020 года.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, власти решили ужесточить меры связанные с коронавирусной инфекцией. Так, в столице кроме основных мер безопасности ввели ряд ограничений. Развлекательные заведения, рестораны и бары не будут работать в ночное время, а часть вузов переводится на удаленку.