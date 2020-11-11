Губернатор Андрей Чибис представил на форуме «Сильные идеи для нового времени» опыт Мурманской области в трудоустройстве безработных

Андрей Чибис: «Пандемия показала, что необходимо оперативно находить гибкие подходы, связанные с возможностью трудоустройства граждан». Фото: Росконгресс

На форуме «Сильные идеи для нового времени», который 11 ноября начался в Москве, губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие в сессии «Рынок труда 2035. Сервисы для граждан и бизнеса». Глава региона рассказал о ситуации на рынке труда и подробно остановился на новых формах занятости населения в период пандемии коронавируса.

В качестве успешного примера Андрей Чибис отметил проведение временных общественно полезных работ. В муниципалитетах области к ВОПР привлекают безработных граждан, при этом работодателям из резервного фонда регионального бюджета возмещают затраты. Так, только за четыре месяца было трудоустроено 2325 человек.

Кроме того, в рамках стратегического плана «На Севере – жить. 2030» в регионе запущен проект «Первый опыт трудоустройства подростков». За летнюю кампанию свыше 6000 северян в возрасте от 14 до 18 лет получили работу.

«Пандемия показала, что необходимо оперативно находить гибкие подходы, связанные с возможностью трудоустройства граждан. В этом году в регионе успешно запустили новый механизм временных общественно полезных работ. Этот проект оказался настолько популярным среди жителей наших муниципальных образований, что было принято решение сделать его постоянным», – сообщил Андрей Чибис.

Говоря о подготовке кадров под требования рынка труда, губернатор отметил масштабный проект по «перезагрузке» Мурманского государственного технического университета, цель которого готовить специалистов для «экономики будущего». Напомним, инициатива главы области Андрея Чибиса по развитию МГТУ вошла в топ-лист самых перспективных идей форума «Сильные идеи для нового времени».

Обратим внимание, что цель форума «Сильные идеи для нового времени» – сформировать содружество инициативных людей и консолидировать 100 сильных идей, которые помогут перезагрузить экономику и социальную сферу, выработать технологическую стратегию развития страны, а также организовать команды, готовые приступить к реализации проектов, тиражированию практик, способных обеспечить устойчивое развитие России в новых экономических условиях.