Собянин: иммунитет к коронавирусу есть уже у 2,5-3 млн москвичей

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что иммунитет к коронавирусу есть уже у 2,5-3 млн жителей столицы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что иммунитет к коронавирусу есть уже у 2,5-3 млн жителей столицы.

"С учетом того, что мы все-таки летом тоже болели, и осенью идет достаточно большой подъем заболеваемости, я думаю, что эта цифра колеблется где-то от 2,5 до 3 млн человек", - передает его слова РИА Новости.

Градоначальник отметил, что медицина в столице на сегодня справляется с инфекцией.

По его словам, введенные ранее ограничительные меры, которые будут действовать до 15 января, являются необходимым минимумом в сложившейся ситуации с COVID-19. Ранее градоначальник заявил, что Москва должна выйти из пика пандемии коронавируса через несколько месяцев.

Напомним, что из-за усилившегося распространения коронавирусной инфекции в столице власти приняли решение ужесточить меры безопасности. Так, в Москве в ночное время прекратят работу бары, рестораны и все заведения имеющие развлекательный формат. Студенты некоторых московских вузов частично перейдут на удаленный режим обучения.