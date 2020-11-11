Наталья Поклонская рассказала о работе с Леонидом Слуцким. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская в среду в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала о работе с Леонидом Слуцким.

«Он уделяет внимание профессионализму. А женщины в привилегированном положении. Всегда жалеет, дает первое слово. И внимание оказывает в этом плане. Он всем женщинам может сказать комплимент. Или, например, приезжает какая-то делегация, и он всегда говорит, какие прекрасные женщины в нашем комитете работают. И, конечно же, все делегаты сразу обращают внимание на нас на всех. У нас много женщин в комитете, примерно 50 на 50», - отметила Поклонская.

Она отметила, что за Леонидам Слуцким закрепилась не очень хорошая слава, но это всего лишь слухи. Она подчеркнула, что случаи, связанные со Слуцким, произошли уже давно, и ее наводит это на определенные мысли.

«Почему они сразу не говорили? Если было какое-то покушение, какой-то негатив, почему они не пошли в определенные органы, к должностным лицам соответствующим и не пожаловались сразу?», - рассуждает Поклонская о ситуации.

Она отметила, что обвинения в адрес Слуцкого похожи на провокацию.

«Значит, они чего-то ждали. И в какой-то определенный момент пошли и вспомнили: а, так меня же там когда-то Слуцкий называл таким-то словом. Пойду-ка я, наверное, об этом расскажу всем. А еще и какую-нибудь аудиозапись кому-то покажу. Это наводит на определенные мысли. Что было на самом деле, я не знаю», - подчеркнула Поклонская.