В Новой Зеландии пытались сфальсифицировать выборы птицы года. Фото: Twitter Rachel Halliburton

Со 2 по 15 ноября в Новой Зеландии проходят традиционные выборы птицы года. Мероприятие более, чем серьезное. Иначе как объяснить то, что голосование даже пытались фальсифицировать. Мошенники хотели вбросить 1,5 тыс. голосов за маленького пятнистого киви.

Это заметили наблюдатели, которые увидели, что за птицу резко проголосовали с одного IP-адреса. Зачем кому-то победа киви до сих пор остается загадкой.

В любом случае лидером птица долго не пробыла, вскоре у нее отобрали нечестные голоса.

- Хорошо, что мы заметили, как этот маленький киви пытается получить дополнительные 1500 голосов под покровом ночи. Но ему придется играть по правилам — как все другие птицы — чтобы выиграть это соревнование, - заявила Лора Кеоун, организатор выборов.

Сейчас пальму первенства перехватили тороа (новозеландский альбатрос) и какапо (нелетающий попугай), пишет CCN.

Этот конкурс призван привлекать внимание к проблеме исчезновение и вымирания местных птиц. Пока что получается довольно успешно. В 2005 году на выборах проголосовало всего 900 человек, а в 2019 было уже 43 460 голосов.