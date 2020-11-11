Наталья Поклонская рассказала, как внешность помогала ей в работе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Госдумы, экс-прокурор Наталья Поклонская рассказала в эфире радио «Комсомольская правда» о том, как внешность помогала ее работе. Отвечая на вопросы ведущего о ситуации с Леонидом Слуцким, она отметила, что в ее практике ни разу не было неуважения со стороны мужчин. Она согласилась, что милая внешность помогала ей находить общий язык со многими людьми, а в некоторых случаях даже пользовалась этим данным ей природой преимуществом.

«Да, я этим пользовалась. Это одна из карт в моей колоде, которая мне помогала в профессиональной деятельности», - сказала Поклонская.

Она рассказала о некоторых ситуациях из своей карьеры, когда красота помогла усыплять бдительность преступников.

«Моя внешность и то, что я женщина, иногда усыпляло бдительность, к примеру, моих подсудимых. Которые на вопрос судьи: а есть ли у вас отводы к прокурору? – с улыбочкой такой ехидной говорили, что нет, конечно. А потом в конце заседания говорили: мы заявляем отвод прокурору, потому что она необъективна и к нам как-то относится по-злому. Это мне, наоборот, играло на руку», - поделилась Поклонская воспоминаниями.