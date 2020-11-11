Поклонская ответила, сможет ли Зеленский объединить Украину Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат Наталья Поклонская считает, что у Зеленского уже нет шансов объединить Украину. Об этом она заявила в интервью Тине Канделаки на радио "Комсомольская правда".

- Он полностью потерял свой авторитет. Он хороший был актер, веселый, прекрасный режиссер, прекрасный артист. Талантливый человек в этой сфере. Но как президент, как глава государства, развалившегося государства, он продолжает непонятную для меня политику, - подчеркнула Поклонская.

Она добавила, что Зеленскому необходимо, в первую очередь, разобраться с националистически настроенным людьми, которые нарушают закон.

- Во-первых, нужно всех этих националистических прыгающих людей поставить на то место, где они должны стоять, привести их в чувство. Конечно, их нужно посадить. То есть запустить прокуратуру, запустить всю правоохранительную систему работать в интересах простых людей. Прекратить эту политику, которая построена только на одном - Россия враг, - заключила Поклонская.