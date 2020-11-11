Александр Добровинский лишился адвокатского статуса из-за разглашение тайны

Причиной лишения статуса Александра Добровинского стало разглашение им адвокатской тайны. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Причиной лишения статуса Александра Добровинского стало разглашение им адвокатской тайны, а именно информации о том, что ему предлагали защищать актера Михаила Ефремова.

"Наконец, решение квалификационного совета Адвокатской палаты Москвы у меня на руках. Мне вменяется нарушение профессиональной этики ввиду того, что я якобы разгласил адвокатскую тайну, рассказав, что мне в офис кто-то звонил с вопросом, буду ли я защищать господина Ефремова, на который я через секретаря ответил отказом", - сообщил ТАСС Добровинский.

Добровинский не согласен с решением о лишении его статуса адвоката, в нем есть много брешей, которые дают возможность его обжаловать. Он отметил, что у него есть большая поддержка среди коллег и друзей, и он непременно будет пытаться вернуть себе потерянный статус адвоката.

"Времени на подготовку иска у меня достаточно, несмотря на все затягивания со стороны Адвокатской палаты Москвы", - добавил он.

Напомним, что Добровинский выступал в защите потерпевшей стороны по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова.

13 июля президент Федеральной палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко возбудил дисциплинарные дела по представлениям вице-президентов в отношении Добровинского.

10 сентября Минюст предложил возбудить дисциплинарное производство в отношении Добровинского.

30 октября совет Адвокатской палаты Москвы лишил Добровинского статуса адвоката на два года.

Статуса лишился и его коллега Эльман Пашаев, выступавший в защите Михаила Ефремова.