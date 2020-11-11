Гинцбург рассказал, когда начнется исследование «Спутник V» на детях

Исследования вакцины "Спутник V" на детях могут начаться в мае - июне 2021 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург на заседании Еврейского делового клуба Solomon.help. сообщил, что исследования вакцины от коронавируса "Спутник V" на детях могут начаться в мае - июне 2021 году.

"Можно начинать исследования, начиная где-то с мая-июня", - передает ТАСС его слова.

Напомним, что специалисты отмечают низкую восприимчивость молодого организма к новой коронавирусной инфекции. Дети болеют COVID-19 в несколько раз меньше, в отличии от взрослых.

Так, ученые ни раз говорили о том, что попадая в организм ребенка через дыхательные пути, вирус погибает еще в носовой полости.

Известная телеведущая Елена Малышева ранее посоветовала родителям не боятся новогодних праздников и контакта детей с Дедом Морозом.