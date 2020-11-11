Недельные расходы россиян выросли в начале ноября Фото: Евгения ГУСЕВА

В первую неделю ноября повседневные расходы россиян несколько увеличились, достигнув 4699 рублей. Это на 144 рубля больше суммы, которую тратил среднестатистический житель России на прошлой неделе.

Недельный чек (средняя стоимость одной покупки), в свою очередь, поднялся на 8 рублей - до 604.

Если сопоставлять средние расходы за минувшую неделю со значениями за последний год, то траты со 2 по 8 ноября оказались выше на 152 рубля или 3,3%. Такие данные приводит исследовательский холдиннг "Ромир".

- Мы видим устоявшуюся тенденцию, когда россияне стали чаще ходить в магазин на фоне роста популярности формата магазинов «у дома» за счет их широкого локационного распространения. Расходы при этом находятся на уровне прошлого года в среднем, с коррекцией на инфляцию, - пояснила исполнительный директор «Ромир» Инна Караева.