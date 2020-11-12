На Кубани по программе ипотеки с господдержкой выдали более 22 млрд рублей кредитов

Программа ипотеки с господдержкой – одна из самых популярных на Кубани. Фото: Пресс-служба правительства Краснодарского края.

Краснодарский край вошел в тройку регионов-лидеров, наиболее успешно реализующих программу ипотеки с господдержкой. По этому показателю Кубань стоит на третьем месте после Санкт-Петербурга и Ростовской области. С начала года в регионе выдали 11 583 ипотечных кредита по ставке 6,5%. Общая сумма займов, полученных жителями края на льготных условиях, составила более 22 миллиардов рублей.

Как отмечают в краевом министерстве экономики, программы с госучастием пользуются большим спросом у населения. Кроме ипотеки с господдержкой большой интерес вызывает и «сельская ипотека». Федеральная программа «Комплексное развитие сельских территорий» разработана для улучшения жилищных условий семей из сельской местности. Займы по ней предоставляются с минимальной ставкой в 0,1 - 3% годовых. В 2020 году 350 семей из краснодарских сел и деревень взяли кредиты в рамках программы «сельская ипотека» на сумму 686,6 млн рублей.

– Программы стали востребованы в условиях пандемии коронавируса и осложнения экономической ситуации, - подчеркнули в министерстве экономики Краснодарского края. - Доля общего объема господдержки ипотечных программ составила около 46% от объема ипотечного кредитования и 55,8% от количества всех выданных кредитов в крае.

Напомним, программа ипотеки с господдержкой была принята в 2020 году по инициативе президента Владимира Путина. Главная особенность программы – разницу между льготной ставкой и рыночной банкам субсидирует государство, за счет этого граждане могут взять кредит под 6,5% годовых. Планировалось, что программа будет действовать только до ноября этого года, но из-за популярности льготной ипотеки Владимир Путин поручил Правительству РФ продлить ее и на 2021 год. Соответствующее постановление в конце октября подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Подать заявку на ипотечный кредит по ставке 6,5% теперь можно до 1 июля 2021 года.

Льготный кредит выдается на покупку недвижимости на первичном рынке. Программа предусматривает, что заемщик приобретает жилье непосредственно у застройщика. Сумма кредита по программе льготной ипотеки составляет до 6 млн рублей, первоначальный взнос - не ниже 15%. Что немаловажно, низкая ставка по ней действует в течение всего срока кредита.