Отставка Никола Пашиняна не состоялось из-за отсутствия кворума в парламенте

заседание парламента Армении по вопросу отставки премьер-министра Никола Пашиняна не состоялось. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Внеочередное заседание парламента Армении по вопросу отставки премьер-министра Никола Пашиняна не состоялось. Об этом заявила оппозиционный депутат парламента Наира Зограбян.

«Заседание парламента не состоялось, поскольку не был обеспечен кворум. На заседание явилась только вице-спикер парламента Лена Назарян. Другие депутаты от правящей фракции не пришли на заседание», — передает ее слова «Интерфакс».

Ранее в среду, 11 ноября у армянского парламента в Ереване собралось порядка 300 человек, требующие отставки премьер-министра страны, который по их мнению, предал свой народ.

Они принесли с собой генератор и колонки. Выступление представителей оппозиции происходит в режиме нон-стоп. Улицы города не перекрывались.

Демонстранты были возмущены известием о том, что в процессе мирного соглашения с Баку по нагорнокарабахскому конфликту, к Азербайджану должны вернуться Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.