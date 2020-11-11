Группировку российских миротворцев в Карабахе возглавил генерал-майор Рустам Мурадов

Уроженец Дагестана возглавил группировку российских миротворцев в Карабахе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главой российских миротворцев в Нагорном Карабахе назначен генерал-майор Рустам Мурадов, уроженец села Чинар Дербентского района Дагестана.

Мурадов сегодня обсудил вопросы осуществления миротворческой миссии с главой Минобороны Армении.

Российские миротворцы уже взяли под контроль соединяющий Карабах с территорией Армении Лачинский коридор, выставив там временные посты.

Герой Российской Федерации Рустам Мурадов родился 21 марта 1973 года в селе Чинар Дербентского района Дагестана. Он является выпускником школы курсантов в Новочеркасске. На воинской службе Мурадов находится с 1990 года.

Он окончил Ленинградское высшее общевойсковое командное училище имени С. М. Кирова (1995), общевойсковую академию и военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации (2015).

Рустам Мурадов является ветераном двух чеченских войн.

Напомним, 10 ноября главы России, Азербайджана и Армении провели переговоры, итогом которых стал четвертый мирный договор о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Он подразумевает полное прекращение огня на линии фронта, ввод в регион российских миротворцев и возврат Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районов.