Что происходит в сборной России по футболу перед матчем с Молдавией: последние новости на 11 ноября 2020

Команде Станислава Черчесова предстоит провести первый из трех матчей. Фото: REUTERS

Вечером 12 ноября сборная России по футболу проведет контрольный матч против команды Молдавии на выезде. Эта игра будет первой из трех на повестке дня у наших. "КП" рассказывает о последних новостях из стана нашей команды, повествуя о том, что происходит перед матчем с Молдавией.

Впервые за последние месяцы сразу два Миранчука в одном месте. После того, как в Италию уехал играть Алексей, то Антон немного скучал. Но! Хорошо играл. И вот, полузащитник теперь "Аталанты" приехал в расположение команды и поделился своими впечатлениями. Более того - сборная России подшутила над клубом Серии А, намекнув, что в Италию может отпустить не Алексея, а Антона. А что, какая разница? Выглядят одинаково, играют тоже одинаково хорошо.

Однако же, в сборной России перед матчем с молдаванами - новые случаи подозрительных тестов на коронавирус. Главный тренер россиян Станислав Черчесов сказал, что по тому, как тренировались "подозреваемые" Ерохин, Лесовой и Заболотный, сложно было сказать, что они чем-то болеют.

В сборной России в ноябре из-за последних событий не будет форварда Артема Дзюбы. Но зато, "КП" проверила - жена нападающего "Зенита" хороша и красива.

Матч Молдавия - Россия, к слову, не покажет Первый канал. Трансляция передана телеканалу "Матч ТВ".