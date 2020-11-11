ВОЗ: Чтобы пандемия прекратилась, нужно привить 70% населения планеты

Чтобы пандемия прекратилась, нужно привить 70% населения планеты. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан в среду в ходе онлайн-сессии вопросов и ответов назвала процент населения, который нужно привить, чтобы пандемия коронавирусной инфекции перестала представлять реальную угрозу населению Земли.

"Возможно, около 70%", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом сама вакцина должна отвечать всем необходимым стандартам ВОЗ в области безопасности и эффективности, передает ее слова РИА Новости.

Напомним, что ВОЗ объявила о пандемии коронавируса 11 марта. За все время более 50 миллионов человек заразились инфекцией. Жертвами коронавируса стали около 1,3 миллионов жителей планеты.

Первая вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России учеными центра имени Гамалеи. Об этом 11 августа сообщил президент России Владимир Путин.