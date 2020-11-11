Гинцбург рассказал, когда начнется массовая вакцинация "Спутником V". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург выступая на заседании Еврейского делового клуба Solomon.help. рассказал, когда начнется массовая вакцинация населения России от коронавируса.

Вакцинация препаратом "Спутник V" для всех россиян вне зависимости от их профессии может начаться в январе-феврале 2021 года, когда объем производства вакцины будет достигать 5-6 млн доз в месяц, передает ТАСС слова директора Гамалеи.

Он отметил, что на данном этапе в первую очередь проходят вакцинацию учителя и медики.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия планирует до конца года произвести 2 млн доз "Спутника V", а с апреля следующего года выпускать до 6 млн доз в месяц. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее говорил, что массовая вакцинация должна начаться в ноябре-декабре 2020 года.