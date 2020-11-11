До конца года не менее 1,5 млн россиян будут привиты от COVID-19, заявил Гинцбург

Побочных эффектов вакцины "Спутник V" во время пострегистрационных исследований выявлено не было. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что никаких новых побочных эффектов вакцины "Спутник V" во время пострегистрационных исследований выявлено не было, а это значит, что в скором времени начнется массовая вакцинация населения страны.

"Не меньше 1,5 млн [человек] в этом году привьются, потому что уже несколько десятков тысяч привились наших граждан по производственному принципу", - сказал специалист в интервью телеканалу "Россия-24".

Ранее он отметил, что исследование новой вакцины на детях начнется в мае-июне 2021 года.

Так же он отметил, что массово россиян начнут прививать в январе-феврале 2021 года.

Напомним, что ученые центра имени Гамалеи зарегистрировали в августе 2020 года первую вакцину от коронавирусной инфекции. Об этом 11 августа сообщил президент России Владимир Путин.