Минобрнауки перевело вузы Москвы и Петербурга на удаленку из-за COVID-19. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минобрнауки РФ выпустило распоряжение, согласно которому вузы Москвы и Санкт-Петербурге переводятся на дистанционное обучение с 13 ноября по 6 февраля. Университетам в регионах России рекомендовано принять аналогичное решение, опираясь на эпидемиологическую ситуацию. Приказ подписан главой министерства Валерием Фальковым.

"Руководителям находящихся в ведении министерства науки и высшего образования РФ образовательных организаций рекомендовать по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора переход на реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", - сказано в приказе.

Вузы Москвы и Санкт-Петербурга, подведомственные министерству, перейдут на дистанционное обучение с 13 ноября по 6 февраля.

Руководителям вузов следует подготовиться также к проведению зимних сессий в дистанционном формате.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что студенты творческих колледжей и вузов, подведомственных властям города, будут переведены на дистанционный формат обучения с 13 ноября до 15 января.

Усиление мер безопасности связано с обострившейся эпидемиологической ситуацией в России. Так, по состоянию на 11 ноября в России за все время пандемии выявлено 1 836 960 случаев инфицирования коронавирусом. Врачи провели свыше 66,1 миллионов тестов. За последние сутки специалисты зафиксировали 19 851 новых заболевших коронавирусом. За все время 1 369 357 человек выздоровело от болезни. 31 593 стали жертвами инфекции.