Баку считает карабахский вопрос решенным, заявил посол Азербайджана в РФ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Конфликт в зоне Нагорного Карабаха решен, и вопрос об этом больше не стоит перед Азербайджаном, сказал посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы в интервью телеканалу РБК.

"Это не перемирие, это решение карабахского вопроса. Больше такая проблема перед Баку не стоит, этой проблемы уже нет, она решена", - подчеркнул он.

Напомним, что 9 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в зоне Нагорного Карабаха.

Согласно документу, в регион вводятся российские миротворцы, Азербайджану возвращаются Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы, а враждующие ранее стороны обмениваются пленными.

11 ноября стало известно, что российской миротворческой группой будет руководить генерал-майор Рустам Мурадов.